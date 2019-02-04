رياضة | رسميًا.. نجم بايرن ميونيخ يغيب عن موقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم بايرن ميونيخ يغيب عن موقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيفقد بايرن ميونيخ الألماني، نجمه توماس مولر، أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي غياب نجمه توماس مولر عن مباراتي الفريق ضد ليفربول في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي الالتماس الذي قدمه النادي البافاري لرفع الإيقاف عنه.

وكان مولر البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين أوروبيتين عقب مباراة آياكس والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث قام حكم اللقاء كليمينت توربين بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه بعد تدخله القوي على نيكولاس تاجليافيكو نجم آياكس في الدقيقة 75 من المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وليفربول ستقام على ملعب آنفيلد في 19 فبراير الجاري بينما ستقام مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا في 13 من مارس.