اونلاين | (بث مباشر) مباراة ليفربول - وستهام بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS (يلا شوت) مجاناً بدون تقطيع كورة ستار | كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مباراة ليفربول - وستهام بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS (يلا شوت) مجاناً بدون تقطيع كورة ستار | كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة ليفربول ووستهام حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT وذلك في ختام المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي اليوم الاثنين.

- د 28 ميخائيل أنطونيو لم يتأخر بتسجيل التعديل للمطارق بعدما استغل خير استغلال تمريرة فيلبي أندرسون.

- د 22 هدف أول لليفربول عن طريق السنغالي ساديو مانيه رغم أن الإعادة أثبت تسلل ميلنر الذي مرر لزميله مانيه.

- د 20 أول تهديد حقيقي لليفربول عن طريق نجمه البرازيلي فيرمينو الذي سدد بدوره لكن حارس وستهام فابيانيسكي يحضنها بسهولة.

- د 10 رغم أفضلية ليفربول إلا أن وستهام مستمر بالتهديد هذه المرة بكرة قوية من كريسويل لاقت المصير ذاته.

- د 3 المكسيكي تشتشاريتو يهدد مرمى ليفربول مبكراً جداً بكرة داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بسلام بجانب القائم.

البث المباشر لمباراة ليفربول ووستهام

مباراة ليفربول ووستهام ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ستحظى باهتمام مشجعي الـ"ريدز" الذي يتصدّر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، إذ يبدو زملاء النجم العربي المصري، محمد صلاح، مرشحون بقوة لتحقيق فوز جديد يعزّز من ريادتهم للـ"بريميرليغ" على درب الفوز باللقب الغائب عن خزائنهم من مدة طويلة.

مباراة ليفربول ووستهام في بث مباشر

مباراة ليفربول ووستهام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD2 اليوم الاثنين ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.