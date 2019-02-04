اونلاين | الآن الشوط الاول يلا شووت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف ا

ملخص المباراة

بداية سريعة للمواجهة أدت إلى تهديد مبكر في الدقيقة الثالثة من جانب وست هام على مرمى أليسون، بعدما تسلم هيرنانديز الكرة ليخترق منطقة الجزاء، قبل أن يصوبها ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لليفربول.

فرصة أخرى للفريق اللندني جاءت في الدقيقة العاشرة، بعدما أخطأ ميلنر في أبعاد كرة من داخل منطقة الجزاء، لتتهادى أمام كريسويل الذي صوبها قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر من جديد.

التهديد الثالث لوست هام جاء في الدقيقة 15 بعد تصويبة بعيدة المدى من هيرنانديز، لكن هذه المرة جاءت في محيط المرمى، إلا أنها وجدت تألقًا من أليسون الذي أبعدها بنجاح.

وظهر ليفربول للمرة الأولى خلال اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، عندما انطلق فيرمينو بالكرة ليخترق منطقة الجزاء قبل أن يصوب نحو المرمى، لكن فابيانسكي أمسك الكرة بنجاح.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22 بعدما أرسل ميلنر كرة عرضية أرضية، ليتسلمها السنغالي بمهارة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 28 بعد غفوة دفاعية من ليفربول، ليتسلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء مصوبًا إياها أرضية، لترتطم في القائم الأيمن وتدخل إلى الشباك مباشرةً.

تشكيل ليفربول: أليسون، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ميلنر، فابينو، كيتا، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.

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