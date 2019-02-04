شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث بيراميدز المصري: آل الشيخ تعاقد مع أغلى مدرب في تاريخ الدوري والان مع التفاصيل

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أن المدير الفني الجديد للفريق، رامون دياز، سيكون أغلى مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق، بعد نجاح المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي في التعاقد معه مؤخرا.

ويبدأ المدير الفني الجديد مهمته في الفترة المقبلة بعدما تعاقد معه آل الشيخ مؤخرا ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة .

وكان فريق بيراميدز حقق فوزاً غالياً وصعبًا على حساب نظيره الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفي بيراميدز عن طريق عمر خربين في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نقذها اللاعب السوري ببراعة، ثم أضاف البيروفي كريستيان بينافينتي الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع "95".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.