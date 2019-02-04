شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتعادل في الشوط الاول مع كالياري والان مع التفاصيل

يواجه اليوم فريق أتلانتا بقياده جيان بييرو نظيره كاليارى في اطار الجولة ٢٢ من بطوله الدوري الايطالي الممتاز.

بدأ الشوط الاول بهجوم قوى من أتلانتا لكن دون جدوى و استمر اللقاء في رتم هادئ طوال الشوط

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و بعد ذلك حاول فريق كاليارى احراز هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي دون اهداف