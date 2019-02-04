شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لرامون دياز: "شد حيلك حتى الموت" والان مع التفاصيل

تواجد رامون دياز، المدير الفنيس الجديد لنادي بيراميدز المصري، رفقة المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في لندن موجهًا رسالة خاصة له، المدير الفني الجديد للفريق، خلفًا لحسام حسن.

وكتب «تركي»، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «شد حيلك.. رامون حتى الموت.. روح الفانلة الزرقاء».

وحقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا منذ قليل، على بيراميدز، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز.