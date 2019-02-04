شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يُنهي الشوط الأول بين ليفربول ووست هام والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ووست هام يوناتيد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين، على ملعب استاد لندن الأوليمبي، ضمن مواجهات الجولة الـ25، وجاء هدف الريدزعن طريق الدبابة السنغالية سيديو ماني، في الدقيقة الـ22، ليُدرك ميشيل أنطونيوهدف التعادل لوست هام في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ودخل الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة الأماني يورجن كلوب، بتشكيل مكون من:

وينفرد الريدز بصدارة البريمرليج، برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة،

بينما يقبع وست هام في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل وصناعة الأهداف ضد أندية وست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام وأرسنال فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، قبل مواجهة وست هام يونايتد مجدداً اليوم.