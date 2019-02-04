شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة... رونالدو الأسواء في تنفيذ الركلات الثابتة في إيطاليا والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم هجوم فريق "يوفنتوس"، لا يتمتع بالدقة المطلوبة في تنفيذ الركلات الثابتة في الدوري الإيطالي منذ إنضمامه للسيدة العجوز الصيف الماضي.

وأظهرت إحصائية نشرتها شبكة "فوكس سبورت"الإيطالية، أن الدون رونالدو، هو أسوء لاعب تنفيذًا للركلات الثابتة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ومن بين 13 ركلة حرة نفذها اللاعب لم ينجح في تسجيل هدف من أي منها وهو المعدل الأسوأ بين كل لاعبي الدوري الإيطالي المنوطين بتنفيذ الركلات الثابتة في أنديتهم.

وقد كان رونالدو هو المتخصص الأول في ريال مدريد في تنفيذ الركلات الثابتة، وقد استطاع تسجيل 30 هدفا من ركلات ثابتة من أصل 450 هدفا، أصبح بهم الهداف الأفضل في تاريخ الميرينجي.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي "الكالشيو" برصيد 17 هدفًا.

وانتقل رونالدو من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس، في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل نحو 112 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الكرة الإيطالية، ويترك الأسطورة البرتغالي جنة النادي الملكي بعد 9 سنوات من المجد حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع الريال سواء على الصعيد المحلي أو القاري.