شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحدد بديل ماوريسيو ساري والان مع التفاصيل

الخليج 365_أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلي أن إدارة البلوز"تشيلسي" تفكر في إقالة المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم.

وتستهدف إدارة "البلوز" التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المدير الفني الحالي "لتوتنهام اللندني" بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن "بوتشيتينو" هو المدرب المفضل ل "ابراموفيتش" مالك نادي "تشيلسي"، نظرا لقدرته علي بناء مشروع طويل الأمد مثل ما فعله مع "الديوك اللندنية".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن نادي تشيلسي يرغب في ضم ماوريسيو بوتشيتينيو من نادي توتنهام وبدء مشروع جديد للفريق تحت قيادته.

وأكدت الصحيفة، أن المدرب الحالي للبلوز ماوريسيو ساري لم يحقق آمال وتطلعات النادي، خاصة بعد تعرضه للهزيمة في ديربي لندن أمام أرسنال وسقوط الفريق مؤخرا أمام بورنموث بأربعة أهداف نظيفة، ولذلك أصبح مستقبله مع الفريق غير مضمون