شكرا لقرائتكم خبر عن هيسكي: محمد صلاح سيغادر ليفربول والان مع التفاصيل
الخليج 365- حذر النجم الإنجليزي إيميل هيسكي لاعب ليفربول السابق، من رحيل نجم الفريق المصري محمد صلاح في حالة عدم فوز الريدز بأي لقب نهاية هذا الموسم.
وقال هيسكي وفقا لصحيفة أكسبريس، "محمد صلاح قد يغادر ليفربول في حالة عدم الفوز بأي لقب كبير في نهاية الموسم".
ويعتقد هيسكي أن محمد صلاح يميل إلى البحث عن تحدي جديد في فريق أخر من أجل الفوز بالألقاب، ألا أن شغفه وحبه لليفربول وجماهير الريدز قد يكون العامل الأكبر في عدم اتخاذه لقرار الرحيل".
وتابع، " العلاقة بين لاعبي ليفربول والجماهير، تجعلهم دائما يريدون تقديم المزيد والفوز بأي لقب من أجل النادي، لا أقول أن صلاح، ماني وفيرمينو لن يرحلوا، لكن يوجد أسباب عديدة لبقائهم أيضا".
ويواجه ليفربول حاليا مضيفه وست هام في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة.
ويعتلي محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف وبفارق هدف عن أوباميانج مهاجم أرسنال.
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