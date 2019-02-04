شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يفوز على فروزينونى بهدف نظيف والان مع التفاصيل
يواجه اليوم فريق لاتسيو الايطالي بقياده سيمونى انزاغي نظيره فروزينونى في اطار مسابقه الدوري الايطالي الممتاز .
بدأ الشوط الاول بهجوم قوى من لاتسيو و اضاع العديد من الفرص السهلة .
و استطاع فيليبي كايسيدو احراز الهدف الاول الاول و الاخير في الدقيقه ٣٦ من اسيست رائع للويس البيرتو .
و حاول فريق فروزينونى العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الاول بتقدم لاتسيو بهدف نظيف .
بدأ الشوط الثاني بنفس الرتم و الهجوم المتبادل لكن دون احراز تى اهداف لتنتهى المباراه بفوز لاتسيو بهدف نظيف .
و بهذه النتيجه ارتفع رصيد لاتسيو الي ٣٥ نقطه في المركز السادس بينما استمر فروزينونى في المركز ١٩ قبل الاخير ب ١٣ نقطه
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يفوز على فروزينونى بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.