شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتصل بزميله السابق في ريال مدريد من أجل الأنضمام للسيدة العجوز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشفت صحيفة الماركا الإسبانية أن نادي يوفينتوس الإيطالي يريد إبرام صفقة جديدة، من ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل.

وقالت الماركا: أن السيدة العجوز يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، والمعار من ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت الماركا: أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق اليوفي، أجري أتصال هاتفي بزميله السابق في صفوف ريال مدريد، من أجل إقناعه بالأنضمام لصفوف البيانكونيري.

ويلعب خاميس لصفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة لمدة عامين من صيف 2017، حيث ينتهي عقده يونيو 2019.

ويريد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، الرحيل من البافاري بسبب علاقته السيئة مع المدرب نيكو كوفاتش، في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة رغم تراجع النتائج.