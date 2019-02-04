انت الان تتابع الهلال يقسو على الفتح برباعية ويبتعد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

اكتسح فريق الهلال السعودي بقيادة زوران ماميتش، نظيره الفتح الذي يقوده فتحي الجبال، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليبتعد الزعيم بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن فريق النصر أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمّد رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة.

قدم الفريقان مباراة سريعة وحماسية، وبعد مرور 11 دقيقة سجل عبد القادر الوسلاتي هدف التقدم للفتح، من ركلة جزاء احتسبها البولندي راكوفسكي حكم المباراة، الذي احتسب ركلة جزاء مرة ثانية، لكن هذه المرة لصالح الهلال في الدقيقة 16 أدرك منها بافتيمبي جوميز هدف التعادل للزعيم. وفي الدقيقة 32 أضاف كارلوس إدواردو