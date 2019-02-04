انت الان تتابع مورينيو يتعرض لموقف محرج في روسيا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لموقف مُحرج في روسيا، أثناء تواجده في إحدى مباريات الهوكي، حيث نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مورينيو تواجد في إحدى مباريات الدوري الروسي لهوكي الجليد، ونزل مورينيو إلى أرض الملعب ليشارك في مراسم ضربة بداية اللقاء، إلا أن المدرب البرتغالي سقط بشكل مروع على السجادة الحمراء أثناء استعداده للعودة إلى المدرجات، وحاول اللاعبون مساعدة المدرب البرتغالي للقيام من على الأرض.

ويبقى جوزيه مورينيو، في الوقت الحالي بدون عمل، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي، وتولى النرويجي أولي جونار سولسكاير المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وهى الفترة التي شهدت تحسن أداء الشياطين الحمر بشكل لافت للأنظار وتحسن ترتيبه في جدول البريميرليج. وكان جوزيه مورينيو قد