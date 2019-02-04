شكرا لقرائتكم خبر عن «راشفورد» يحقق أرقامًا قياسية مع «اليونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، عددا من الأرقام القياسية بعد قيادة الشياطين الحمر للفوز بهدف نظيف ضد ليستر سيتى، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس الأول، على ملعب «كينج باور» ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة البريميرليج.

وفقاً لشبكة «أوبتا»، الخاصة بالأرقام والإحصائيات، فإنه منذ أول مشاركة له فى الدورى الإنجليزى خلال فبراير 2016 سجل راشفورد 26 هدفاً أكثر من أى لاعب آخر بمانشستر يونايتد خلال هذه المدة. وسجل ماركوس راشفورد منذ فبراير 2016، 26 هدفاً ويأتى خلفاً له أنتونى مارسيال 25 هدفاً ثم روميلو لوكاكو 24 هدفاً وبول بوجبا 20 هدفاً.

كما ساهم ماركوس راشفورد بشكل مباشر فى 12 هدفاً خلال آخر 12 مباراة له مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى.

وأحرز ماركوس راشفورد 9 أهداف هذا الموسم بالدورى الإنجليزى وهو أفضل سجل تهديفى له بالبريميرليج. ونجح راشفورد فى التسجيل خلال أربع مباريات خارج الأرض مع مانشستر يونايتد أمام كل من كارديف سيتى، نيوكاسل يونايتد، توتنهام وأخيراً ليستر سيتى مساء اليوم، الأحد.

فى سياق آخر، سارع المدرب النرويجى المؤقت لمانشستر يونايتد أولى جونار سولشاير إلى مغادرة ملعب «كينع باور» بعد 20 دقيقة فقط من صافرة نهاية المباراة التى كسبها فريقه بهدف نظيف أمام ليستر سيتى. وحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فإن سولشاير كان يريد اللحاق بالطائرة التى ستقله إلى فرنسا من أجل حضور مباراة فريق باريس سان جرمان، خصمه المقبل فى دورى أبطال أوروبا، أمام ليون فى الدورى الفرنسى.

ويحل الفريق الباريسى ضيفا على «الشياطين الحمر» فى 12 فبراير الحالى فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا. وأصر سولشاير على حضور مباراة باريس سان جرمان وليون التى خسرها الفريق الباريسى بنتيجة 2/1، من أجل «التجسس» على خطط المدرب الألمانى توماس توخل قبل الموقعة الأوروبية.

ويحقق سولشاير مستويات رائعة مع مانشستر يونايتد، وكان انتصار الأخير على ليستر سيتى هو السابع فى ثمانى مباريات فى الدورى، والتى تضمنت التعادل مرة واحدة وهو ما يعنى أن يونايتد حصل على نقاط أكثر من أى فريق آخر فى البطولة منذ تغلبه على كارديف فى 22 ديسمبر. وتغنت الجماهير باسمه لفترة طويلة قبل أن يهز ماركوس راشفورد الشباك بهدف الفوز فى الشوط الأول، حيث طالب مشجعو اليونايتد إدارة النادى ببقاء سولشاير لفترة طويلة بدلًا من تعيينه مدربًا مؤقتًا.