شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يوجه إنذارًا لبرشلونة قبل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق ريال مدريد الإسبانى فى تحقيق العديد من الأرقام المميزة بعد الفوز الذى حققه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الإسبانى على ملعب «سانتياجو برنابيو». وكان ريال مدريد قد تغلب على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة أحرزها كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز، على الترتيب.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن ريال مدريد حقق 3 أرقام مميزة من الفوز المستحق على ديبورتيفو ألافيس أمس، الأحد، يتصدرها تسجيل الفرنسى كريم بنزيمة 7 أهداف فى آخر 4 مباريات مع الفريق الملكى وهى أفضل سلسلة تهديفية له منذ يناير 2017.

فى السياق نفسه، سلطت الصحف الإسبانية الضوء على صحوة الميرنجى فى الدورى الإسبانى، حيث قالت صحيفة «آس»: «المسمار المشتعل هو فينيسيوس»، موضحة أن البرازيلى يتألق بشدة فى المباريات الأخيرة مع الملكى، كما سيكون له دور كبير فى مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

من جانبه، يعتبر سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، أن الملكى هو المرشح للفوز على برشلونة فى ذهاب كلاسيكو نصف نهائى كأس الملك والمقرر له غدًا الأربعاء.

وقال سولارى عقب المباراة: «ريال مدريد مرشح دائماً للفوز مع كامل احترامنا للخصم، سنلعب فقط للفوز». وأكمل: «ريال مدريد لا يستسلم أبدا، نريد دائما الفوز بالمباريات دون حسابات معقدة». وعن الفوز على ألافيس، قال: «سنقاتل على كل شيء حتى النهاية، اليوم كانت لدينا الرغبة فى الفوز بالنقاط وفعلنا ذلك، كان لدينا شعور كبير بالمسؤولية فى المباراة».