شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يرفض طلب شوبير بتفعيل شكوى الأهلى ضد رئيس الزمالك.. ويسعى لحل أزمة القطبين فى جلسة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، طلب نائبه أحمد شوبير بضم شكوى مقدمة منه ضد رئيس نادى الزمالك إلى الشكوى السابقة المقدمة من النادى الأهلى إلى لجنة القيم بدعوى وجود تجاوزات من رئيس النادى الأبيض ضد مسؤولين بالقلعة الحمراء. وشهد اجتماع مجلس الجبلاية الأخير محاولة شوبير تفعيل شكوى الأهلى ضد رئيس الزمالك، لكن هانى أبوريدة رفض بشدة حتى لا يزيد من الأزمة وأملا فى حل المشكلة بين مسؤولى القطبين خلال جلسة الأندية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لعضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن الجلسة الأخيرة شهدت انفعال أحمد شوبير بسبب هجوم رئيس نادى الزمالك عليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هانى أبوريدة طالب نائبه بالهدوء وعدم تصعيد المشكلة، أملا فى حلها خلال جلسة الأربعاء المقبل. وأكد عضو المجلس أن أبوريدة يجرى محاولات مضنية خلال الساعات المقبلة لوقف التصريحات والشكوى المتبادلة من جانب مسؤولى الأهلى والزمالك حتى تستكمل مسابقة الدورى الممتاز دون مشاكل والوصول إلى حل لأزمة المؤجلات، لافتا إلى أن رئيس اتحاد الكرة سيقوم بشرح خطورة الاستمرار فى الصراع القائم بين القطبين خارج المستطيل الأخضر فى ظل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا ورغبة أبوريدة فى التركيز فى مهمته كرئيس للجنة المنظمة والمشرف على المنتخب الوطنى، وأوضح المصدر أن أبوريدة يرفض المساس بمواعيد جدول الدورى الممتاز، على أن يتم طرح فكرة مناقشة تشكيل رابطة المحترفين بداية من الموسم المقبل.