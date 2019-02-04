شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل صدارته بنقاط الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) لقن الهلال ضيفه الفتح درساً قاسياً، بعد أن قلب تأخره بهدف للفوز 4/1. جاءت أهداف الهلال عن طريق؛ بافتيمبي غوميز (د:16 ركلة جزاء، د:37)، كارلوس إدواردو (د:32)، نواف العابد (د:62)، فيما جاء هدف الفتح عن طريق عبدالقادر الوسلاتي (د:11 ركلة جزاء)، وبذلك يحافظ الهلال على صدارته، ويبتعد عن أقرب منافسيه (النصر) ويزيد الفارق إلى 6 نقاط، فيما تجمد الفتح على رصيده السابق 22 نقطة محتلاً المركز 11.

لقن الهلال ضيفه الفتح درساً قاسياً، بعد أن قلب تأخره بهدف للفوز 4/1. جاءت أهداف الهلال عن طريق؛ بافتيمبي غوميز (د:16 ركلة جزاء، د:37)، كارلوس إدواردو (د:32)، نواف العابد (د:62)، فيما جاء هدف الفتح عن طريق عبدالقادر الوسلاتي (د:11 ركلة جزاء)، وبذلك يحافظ الهلال على صدارته، ويبتعد عن أقرب منافسيه (النصر) ويزيد الفارق إلى 6 نقاط، فيما تجمد الفتح على رصيده السابق 22 نقطة محتلاً المركز 11.

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