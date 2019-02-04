غوميز يتصدر الهدافين

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) اعتلى لاعب الهلال الفرنسي غوميز صدارة هدافي الدوري، بعد تسجيله هدفين لفريقه أمس أمام فريق الفتح ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير

اعتلى لاعب الهلال الفرنسي غوميز صدارة هدافي الدوري، بعد تسجيله هدفين لفريقه أمس أمام فريق الفتح ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إذ وصل إلى الهدف الـ14 في الدوري. وعن مواصلته واستمراره هدافاً للدوري قال: تسجيلي للأهداف هو بمساعدة من زملائي اللاعبين، وفوزنا في هذه المبارة هو استشعارنا بقيمة الشعار، ولهذا بذلنا كل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا، وأعدهم بتقديم المزيد من تسجيل الأهداف في المباريات القادمة.

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