محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد وست هام بالدوري الإنجليزي وعودة لالانا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام بملعب لندن الأولمبى فى العاشرة مساء اليوم، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، وشهد تواجد آدم لالانا العائد من الإصابة أساسيًا لأول مرة.

وجاء تشكيل ليفربول ضد وست هام كالتالى:

حراسة المرمى أليسون

الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان ديك، روبرتسون

الوسط: لالانا، فابينيو، كيتا

الهجوم، محمد صلاح، فيرمينو، ماني

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفاق هدف عن النجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، ويأتى وست هام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

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