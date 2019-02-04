الهلال يفوز على الفتح 4-1 ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

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فاز فريق الهلال على ضيفه الفتح بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين , مساء اليوم الاثنين, على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض, في مباراة الفريقين بالجولة ال`18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال بافتيمبي جوميز ( 16 , 37 ), كارلوس إدواردو ( 32 ), نواف العابد (62) فيما سجل هدف الفتح الوحيد عبدالقادر الوسلاتي 11 .

وابتعد الهلال بهذا الفوز بالصدارة عن النصر ( أقرب ملاحقيه ) إلى ثمان نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 43 , فيما ظل الفتح على رصيده السابق 22 نقطة لكنه تراجع إلى المركز ال11.

من ناحية أخرى, اقتنص الرائد تعادلا ثمينا من مضيفه الشباب, اليوم الإثنين, في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة, ضمن منافسات الجولة ال`18 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الشباب أولا عن طريق بوديسكو في الدقيقة 9 من ركلة جزاء تردد في احتسابها البحريني حسن شكر الله قبل أن يعود لتقنية الفيديو, التي كشفت عن لمسة يد من مدافع الرائد.

وتعادل الرائد قبل نهاية الشوط الأول, عن طريق قائده عبد الله الشامخ, إثر تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء, عجز التونسي فاروق بن مصطفى, عن التصدي لها.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث, فيما وصل الرائد إلى 23 نقطة في المركز العاشر.

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