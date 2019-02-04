مدير بطولة الأمم الأفريقية وممثل من “الكاف” يتفقدان استاد الإسماعيلية

قام محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية يرافقه أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وممثل عن الاتحاد الأفريقي “كاف” بجولة تفقدية، اليوم/الاثنين/، باستاد الإسماعيلية; للوقوف على جاهزيته لاستضافة إحدى مجموعات البطولة المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

واستقبل الوفد المهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس إدارة الإسماعيلي وسيد العركي مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من مسئولي النادي خلال الجولة التي شملت مدرجات الملعب وبوابات الدخول والخروج وأرض الملعب وغرف استبدال الملابس والحكام بجانب أرض الملعب قبل أن يتم تدوين عدة ملاحظات سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة قد قرر استضافة الإسماعيلية لإحدى مجموعات البطولة , في ظل حجم الامكانيات التي تتمتع بها سواء الملاعب أو فنادق الإقامة أو وسائل التنقل.

كما بدأت عمليات التجديد والتطوير باستاد الإسماعيلية تمهيدا لاستضافته إحدى مجموعات النسخة الجديدة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت مصر قد تم منحها حق الاستضافة للنسخة الجديدة للبطولة بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.

ومن المقرر أن تشمل عمليات رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات بجانب أبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد حتى يكون في أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة في يونيو المقبل.

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