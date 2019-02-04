شكرا لقرائتكم ليفربول ضد وست هام.. تعادل إيجابي فى الشوط الأول (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق ليفربول أمام وست هم فى الشوط الأول بالمباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، فى ختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول ضد وست هام فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي. سجل مايكل أنطونيو هدف تعادل وست هام ضد ليفربول فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 1/1 بعدما تقدم الريدز عبر ساديو مانى فى الدقيقة 22.

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