شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019.. موعد عودة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضربت لعنة الإصابات فريق يوفنتوس الإيطالى خلال الفترة الحالية وقبل الدخول فى المراحل الحاسمة من الموسم الجارى.

يوفنتوس يكشف عن موعد عودة المصابين

أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى إلى أن نادى يوفنتوس يمر بفترة صعبة بسبب كثرة الإصابات، وهو ما يهدد السيدة العجوز الفترة المقبلة، وعلى الأخص أوروبياً قبل صدام أتلتيكو مدريد فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

أوضح الموقع أن ليوناردو بونوتشى يعانى من إصابة خطيرة، بعد تعرضه لالتواء فى الكاحل الأيمن خلال مواجهة لاتسيو، موضحة أن النادى يأمل فى تجهيز اللاعب لمباراة الأتلتى المقبلة.

وأضاف الموقع الإيطالى أن فريق يوفنتوس يعانى من 5 غيابات مؤثرة فى أكثر من مركز داخل الملعب، وعلى رأسها جورجيو كيللينى مدافع البيانكونيرى الذى سيكون جاهزاً للمشاركة بدءاً من مباراة فروسينوني 15 فبراير المقبل بالجولة 24 من مسابقة الكالتشيو.

وتابع أن أندريا بارزالى تعافى تقريبًا من الإصابة التى تعرض لها فى الفخذ، إلا أنه من المتوقع أن يعود نهاية الشهر الجارى.

وأوضح الموقع أن بيرنارديسكي سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ساسولو بالجولة الـ 23، أما دوجلاس كوستا سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، غدًا الثلاثاء، للكشف عن مدى الإصابة.