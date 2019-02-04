شكرا لقرائتكم فيديو.. إصابة كاسونجو فى خسارة الوحدة أمام الاتحاد بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف اتحاد جدة فوزا مهما أمام نادى الوحدة بنتيجة 2 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 18 منافسات دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. جاءت أهداف فريق اتحاد جدة خلال مباراة الاتحاد ضد الوحدة بقيادة أحمد حسام ميدو بالدورى السعودى عن طريق مانويل دا كوستا وفهد المولد الدقيقتين 22 و56. وتعرض كاسونجو مهاجم الوحدة الحالي والزمالك السابق لإصابة قوية فى الدقيقة 28 جعلته يغادر الملعب ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 13 فى المركز الـ 15، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 28 فى المركز السادس.

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