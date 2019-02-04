شكرا لقرائتكم استجابة لـ الخليج 365 ... وزير الشباب يعلن تطوير مركز شباب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا عبر صفحتها الرسمية اكدت خلاله ان المهندس اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اصدر تعليماته بضرورة البدء في تطوير مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية. واكد البيان ان التطوير سيشمل المبني الاداري والملعب الكبير بالاضافة لغرف خلع الملابس . جاء بيان وزارة الشباب بعد تسليط الضوء من جانب " الخليج 365" علي الاهمال الذي يسيطر علي مركز شباب محمد صلاح وتحويله لمركز للحيوانات الضالة. قرار وزير الرياضة

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