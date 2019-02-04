شكرا لقرائتكم كواليس أزمة عبدالله السعيد مع ظابط الشرطة فى مواجهة بيراميدز والداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثار احد ظباط الشرطة جدلا كبير خلال مباراة بيراميدز والداخلية التى انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد. وخلال سقوط أحد لاعبى الداخلية على الأرض دخل أحد الأشخاص إلى أرض الملعب يرتدى ملابس الشرطة وهو ما أغضب نجوم بيراميدز قبل أن يعرف الشخص نفسه بأنه ملازم طبيب ويتواجد لاسعاف اللاعب.

كارنية الظابط

مع اللاعبين

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