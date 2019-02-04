شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتفقد أرضية استاد "الملز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، والذي من المقرر أن يكون جاهزا لاستضافة المباريات يوم الأربعاء.

وشكل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لجنة عاجلة للتحقيق في عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، أن أرضية ملعب الأمير فيصل وقعت به نفس الأخطاء التي حدثت في استاد الملك فهد، مما يؤدي لتأخير جاهزية استاد الأمير فيصل حتى 5 فبراير، بينما يحتاج استاد الملك فهد إلى 20 يوما من تاريخ 22 يناير الماضي حتى تتم إعادة تأهيل أرضيته.