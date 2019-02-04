لاتسيو يجدد الموعد مع الانتصارات في الدوري الإيطالي

اسماء السيد - جدد لاتسيو الموعد مع الانتصارات بفوزه على مضيفه فروزينوني 1-صفر الإثنين في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل نادي العاصمة الى المباراة على خلفية ثلاث مراحل دون فوز، بعد تعادله على أرضه مع تورينو (1-1) ثم الخسارة أمام نابولي الوصيف ويوفنتوس البطل والمتصدر (بنتيجة واحدة 1-2).

ونجح فريق المدرب سيموني إينزاغي الذي عبر الخميس بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان الى نصف نهائي كأس إيطاليا حيث يلتقي جار الأخير ميلان، في استعادة توازنه على حساب فروزينوني الذي انتكس مجددا بعد أن حقق في المرحلة السابقة على حساب مضيفه بولونيا (4-صفر) فوزه الأول في آخر 11 مباراة.

ويدين لاتسيو بفوزه الثالث من أصل أربع مواجهات جمعته حتى الآن بمضيفه، والعاشر هذا الموسم الى الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بعد تمريرة من الإسباني لويس ألبرتو، رافعا رصيد فريقه الى 35 نقطة في المركز السادس بنفس عدد نقاط جاره روما الخامس الذي تعادل الأحد مع ميلان (1-1)، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 13 في المركز التاسع عشر قبل الأخير بتلقيه هزيمته الثالثة عشرة.

ويلعب لاحقا كالياري مع أتالانتا الذي جرد في منتصف الأسبوع الماضي يوفنتوس من لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية.

ملخص مباراة لاتسيو وفروزينوني: