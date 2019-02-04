شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد إقامة مباراتين اليوم الاثنين الموافق 4/ 2 / 2019، الأولى بين الاتحاد والمصرى، والثانية بين بيراميدز والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 10 أهداف، فيما يحتل المركز الثانى كل من محمود كهربا وأحمد على وشمس بيكلي وحسام باولو برصيد 9 أهداف.



جدول الهدافين

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1 ثم عاد عمار حمدى ليخطف التعادل مجددا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 91.

بيراميدز يلدغ الداخلية بهدفين دون رد فى الدوري

فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف