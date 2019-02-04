جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز اليوم الاثنين الموافق 4/ 2 / 2019 إقامة مباراتين، حيث تعادل الاتحاد والمصرى 2-2، فيما فاز بيراميدز على الداخلية بهدفين نظيفين. الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيدا أمام النجوم، وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا.

بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري

بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري احتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيدا أمام الإسماعيلى، وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا. الأهلى يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الثالث بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جدول الدورى

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