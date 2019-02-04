شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها فى التقرير التالي..

الترجى التونسى يدعو الخطيب لحضور احتفالية مرور مائة عام على إنشائه

تلقّى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، دعوة من نادى الترجى التونسي، لحضور مئوية الفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه. جاء ذلك، فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الأهلى وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال، ويتمنّى رئيس الأهلي، أن تسمح ظروف وارتباطاته الرسمية فى الفترة الحالية بالسفر إلى تونس لمشاركة فريق الترجى الشقيق ومسئوليه احتفالاتهم.

الخطيب يشكل هيئة لتطوير المنظومة الطبية في الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي والمفوض بشئون كرة القدم، تشكيل هيئة طبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز كبير أطباء العظام فى مصر والعالم، وعضوية كلٍّ من الدكتور ياسر المليجى أستاذ إصابات الكتف، والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل، وينضم إليهم أستاذ قلب وأوعية دموية؛ لتطوير المنظومة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم. جاء ذلك بعد دراسة ظاهرة الإصابات المتكررة واجتماع الخطيب مع المدير الفنى للأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة أكثر من مرة، وبحث الأمر مع الجهاز الطبى والعديد من المتخصصين فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل، وتبين أن تلاحم المواسم بالنسبة لفريق الأهلي لمشاركاته المتعددة محليًا وقاريًا، وعدم وجود وقتٍ كافٍ للراحة ولفترة الإعداد، كان ذلك أبرز أسباب الإصابات المتعددة للاعبى الأهلي بين الحين والآخر.

أزارو يعود لتدريبات الأهلي بعد رحلة تنزانيا.. ومروان يواصل "التأهيل"

واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ويعاني أزارو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بيراميدز الشهر الماضي.

مران الأهلي.. رمضان صبحي يعود تدريجيًا وبرنامج علاجى للجوكر

شارك رمضان صبحى، لاعب الأهلي، فى جزء من تدريبات الكرة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. ويعانى رمضان من الإصابة بإجهاد فى العضلة الأمامية، تعرض له فى مباراة الأهلى أمام وادى دجلة، حيث خرج فى الدقيقة 70 ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وحل زميله صلاح محسن بديلاً له. وكان رمضان قد غاب عن مباراة الأهلى أول أمس أمام سيمبا التنزانى بسبب الإصابة، والتى فاز فيها المارد الأحمر بخماسية نظيفة. على الصعيد ذاته، واصل أحمد فتحى لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم، ويعانى فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، حيث يخوض المراحل الأخيرة فى برنامجه للتعافى من الإصابة.

خالد مرتجى يبحث مع سفير مصر فى تنزانيا ترتيبات مباراة "سيمبا"