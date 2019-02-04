شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاثنين 4/2/2019 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى اليوم الاثنين الموافق 4/ 2 / 2019 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ 21، حيث تعادل الاتحاد و المصرى 2-2 و فى المباراة الثانية فاز بيراميدز على الداخلية 2-0. تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز. بيراميدز يلدغ الداخلية بهدفين دون رد فى الدوري فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

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