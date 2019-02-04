ملخص واهداف مباراة بيراميدز والداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على الداخلية، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى.

أحرز هدفى اللقاء السورى عمر خربين من ركلة جزاء في الدقيقة 91، ثم أحرز البيروفي كرستيان بينافينتى الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 فى المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفًا.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وظهرت سيطرة نسبية للاعبى الداخلية، مستغلين عامل الأرض، فى الوقت الذى لم يستطع بيراميدز الربط بين صفوفه، وجاءت أخطر هجمة لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما سدد رجب بكار كرة مرت بجوار القائم.

وفى الشوط الثانى استعاد بيراميدز جزءًا من اتزانه وبدأ يشن بعض الهجمات المنظمة على مرمى الداخلية، وأشهر الحكم التونسى يوسف السريرى، البطاقة الحمراء للنيجيرى إيمانويل إيجيبتور بعدما تلقى "البطاقة الصفراء الثانية" أمام بيراميدز فى الدقيقة 57.