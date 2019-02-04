شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ سوبر كورة.. وزير الشباب يعلن تطوير مركز شباب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا عبر صفحتها الرسمية أكدت خلاله أن المهندس أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أصدر تعليماته بضرورة البدء فى تطوير مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية. وأكد البيان أن التطوير سيشمل المبنى الإدارى والملعب الكبير، بالإضافة لغرف خلع الملابس . وجاء بيان وزارة الشباب بعد تسليط الضوء من جانب "سوبر كورة" على الإهمال الذى يسيطر على مركز شباب محمد صلاح، وتحويله لمركز للحيوانات الضالة. لمتابعة التفاصيل الرابط التالى..

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