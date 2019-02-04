شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور متسائلاً: متى أحصل على فرصتي بالزمالك والمنتخب! والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن منصور، نجم نادى الزمالك السابق، تعجبه من ابتعاده من العمل بنادي الزمالك ومنتخب مصر.
وقال منصور فى تصريحات إذاعية: "كل الناس" خدت فرصتها فى الزمالك، أكثر من جيل، ولكن متى يحصل أيمن منصور على فرصته؟
وتابع: الزمالك طلبنى قبل ذلك فى منصب مدير الكرة ولكنى رفضت، شعرت بأنه لن يكون لى صلاحيات".
وتطرق للحديث عن أمير مرتضى منصور قائلاً: يقدم شغل متميز مع الأبيض، علاقتى جيدة بالإدارة الزمالك وعلى رأسهم رئيس النادي، بصمتهم واضحة مع الفريق من بداية الموسم.
واختتم كلماته: الدورى المصرى يحتاج لوجوه تدريبيه جديدة الفترة المقبلة، هناك أمر غير مفهوم، أكثر من مدرب يحصل على فرصة مرة واثنين وثلاثة ويفشل ثم يعود مرة أخرى.
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