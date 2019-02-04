شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: اخترت قاسم باشا بسبب تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم حافظ، لاعب قاسم باشا التركى، أنه انضم لفريقه الحالى لوجود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى.

وقال حافظ فى تصريحات إذاعية: كنت أملك أكثر من عرض من فرنسا وألمانيا، وأبلغت تريزيجيه أننى سأرحل عن الدورى التركى.

وأردف حافظ: ثم بعد ذلك تحدث معى تريزيجيه وأبلغنى أن المدير الفنى لقاسم باشا سيضمنى على الفور، متابعا: وبالفعل الأمور انتهت بسرعة، واخترت قاسم باشا لوجود تريزيجيه ب الفريق، سيساعدنى فى التأقلم معهم".

وتطرق حافظ للحديث عن المنتخب الوطنى قائلا: المنتخب كان يعاتبنى الفترة الماضية وطالبونى بالتركيز والجدية لأتواجد فى معسكر مارس المقبل.