شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد صادق لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد صادق، جناح الإسماعيلى الدولى، للمشاركة فى المران، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة مصر المقاصة الخميس المقبل، فى الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

صادق كان قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم ليتم خضوعه لاختبار طبى اليوم الذى أثبت تماثله للشفاء من الإصابة، ويقدم لاعب المنتخب الأول والشباب مستوى مميزا منذ مشاركته فى مركز صانع الألعاب، ليصنع حتى الآن ثلاثة أهداف.