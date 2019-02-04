أحمد حسن: لم أشك في تجاوز الداخلية.. وكنت قلقًا من شيء واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسن، الذي تولى قيادة بيراميدز أمام الداخلية، أنه حقق فوزًا هامًا ساعد الفريق على البقاء في المنافسة بالدوري المصري، مشيرًا إلى أنه كان يتدخل فنيًا في عمل الأجهزة السابقة.

وحقق بيراميدز فوزًا قاتلا على الداخلية بثنائية نظيفة مساء الإثنين بالجولة الـ21 من المسابقة، ليقلص الفارق مع الزمالك المتصدر بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "كانت المباراة صعبة في كل شيء، كنت قلقًا من الملعب فقط بسبب أحوال الإضاءة أو الأجواء التي تصعب الأمور على أي خصم يواجه الداخلية".

وأضاف: "حصدنا 3 نقاط هامة ليبقى بيراميدز في المنافسة بشكل قوي، لم يكن لدي أدنى شك في تحقيق الفوز لأننا الأفضل فنيا ومعنويا ومن حيث الإمكانيات أيضًا، مع احترامي للداخلية".

وأضاف: "لم يكن لدينا أي بديل عن الفوز، لذلك قررت المجازفة ودفعت بكل المهاجمين في النصف ساعة الأخيرة لاستغلال النقص العددي صفوف الداخلية لأن حالة الطرد ساعدتنا على الفوز".

وأوضح: "لم أكتف بالهدف الأول الذي جاء من ضربة جزاء وطلبت من اللاعبين في الملعب تسجيل الهدف الثاني واستغلال فتح خطوط المنافس رغم تبقي خمس دقائق فقط لأننا كنا الأفضل".

وأكمل: "لم تكن المسؤولية صعبة عليّ لأنني أعرف كل صغيرة وكبيرة حيث تواجدت في النادي منذ اليوم الأول وأعرف قدرات كل اللاعبين، وكنت أتدخل في بعض الأمور الفنية مع الأجهزة السابقة".

وأتم الصقر قائلا: "أثق في قدراتي وأخلق روحًا عالية في اللاعبين وأبث الثقة في نفوسهم، ووافقت على المهمة لأنني أملك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، وأسعى في الموسم المقبل لتولي مهمة جديدة".

يُذكر أن أحمد حسن، المشرف العام على الكرة، تولى القيادة الفنية لبيراميدز في هذه المباراة مؤقتًا، بعد رحيل حسام حسن عن الفريق، والاستعانة بخدمات الأرجنتيني رامون دياز كمدير فني جديد.