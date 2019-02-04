كريم حافظ يتحدث عن سبب تفضيله الانضمام لقاسم باشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف كريم حافظ، الظهير الأيسر لفريق قاسم باشا، سبب انضمامه للفريق التركي، مؤكدا أن تواجد محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني معه في الفريق كان عنصرا هاما في الموافقة على الانتقال للنادي التركي.

وقال حافظ في تصريحاته إذاعية لبرنامج في الاستاد، إنه كان لديه العديد من العروض بالدوري الفرنسي والألماني، لكنه في النهاية فضل العرض التركي.

وأضاف، أنه دار حديث مع تريزيجيه، والذي أبلغه بأن المدير الفني لقاسم باشا سيضمه للفريق على الفور.

وأوضح، أن مفاوضات الانتقال لفريق قاسم باشا لم تواجهها صعوبة، لافتا أنه اختار التواجد مع تريزيجيه ليساعده على سرعة التأقلم مع الفريق.

وانتقل للحديث عن طموحه مع المنتخب المصري، حيث أكد أن الجهاز الفني بقيادة أجيري يتابعه خلال الفترة الأخيرة، ولذلك فهو حريص على التواجد خلال الفترة المقبلة.

وأتم حافظ تصريحاته:" الجهاز الفني لمنتخب مصر طالبني بالتركيز والجدية للتواجد في معسكر مارس المقبل".