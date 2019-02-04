المصري: لن نتعامل مع الزمالك في ظل المجلس الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، صعوبة تعامل ناديه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد فشل إتمام صفقة انتقال اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا إلى الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال الخولي، في تصريحات إذاعية لمحطة "راديو مصر" مساء الإثنين: "لا يوجد لدينا مشاكل مع أي ناد، لكن المعاملة بالمثل ودائما أؤكد على هذا الأمر".

وأضاف: "اتفقنا مع أمير مرتضى منصور على كل شيء لكن في النهاية لم تكلل المفاوضات بالنجاح بعدما قرر رئيس الزمالك رفع المقابل المادي لإتمام الصفقة".

وأوضح: "رئيس الزمالك أبلغنا بأن هناك مشكلة حقيقية بين إدارة النادي وشيكابالا، وأنه لا يرغب في انتقال اللاعب لأي ناد داخل مصر كنوع من العقاب".

وأتم نائب رئيس المصري تصريحاته قائلا: "الزمالك دائمًا يطلب ضم لاعبين من صفوف فريقنا، لكن في ظل المجلس الحالي أرى أنه من الصعب أن ينتقل أي لاعب إلى صفوف الزمالك مهما كانت الإغراءات".

جدير بالذكر أن شيكابالا (32 عامًا) يمثل حاليًا صفوف نادي أبولون سميرني اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري (2018-2019) قادمًا من الزمالك.