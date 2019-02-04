بن عرفة يقاضي باريس سان جيرمان

قرر لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق حاتم بن بن عرفة مقاضاة فريقه السابق باريس سان جيرمان والمطالبة بتعويض بملايين اليورو، وذلك بسبب تجميده في العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي بحسب ما قال محاميه.

وقال المحامي جان جاك برتران أن لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً قدم شكواه أمام محكمة باريس الصناعية “الأسبوع الماضي”.

وانضم بن عرفة إلى باريس سان جيرمان عام 2016، لكنه هُمش خارج التشكيلة من أبريل (نيسان) 2017 حتى انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية جورنال دو ديمانش أن بن عرفة الذي خاض 23 مباراة في الدوري المحلي مع سان جيرمان، معظمها كبديل، دون أن يسجل أي هدف، يزعم بأن نادي العاصمة عاقبه وهمشه.

ويسعى بن عرفة الذي يدافع حالياً عن ألوان رين، إلى تعويض يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو عن ضرر لحق به جراء “التمييز” الذي تعرض له لأسباب غير رياضية، حسب إذاعة “آر أم سي سبورت”.

والأضرار مرتبطة بالمكافآت التي يقول بن عرفة أنه لم يتقاضاها.

وانضم بن عرفة إلى رين أوائل الموسم الحالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي الذي التحق به عام 2016 بعد موسم مميز مع نيس استعاد فيه المستوى الذي كان عليه مع ليون (2004-2008) ومرسيليا (2008-2011) ونيوكاسل الإنجليزي (2010-2015 تخللها تجربة مخيبة مع هال سيتي على سبيل الاعارة خلال موسمه الأخير في الدوري الممتاز).