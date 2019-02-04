ريجيكامب سعيد.. وقويض ينتقد الـ”فار”

أشاد مدرب فريق الوصل، الروماني ريجيكامب برد الفعل الإيجابي للاعبيه ونجاحهم في تحويل تأخرهم بهدف إلى انتصار بهدفين اليوم الإثنين، على دبا الفجيرة في المباراة التي جرت بينهما في الفجيرة في الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي.

وفاز الوصل على دبا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الفجيرة، إذ تقدم ياسين البخيت لدبا في الدقيقة 24، وتعادل كايو كانيدو للوصل في الدقيقة 39، وأضاف فابيو دي ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 45.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: “الفوز على دبا الفجيرة مهم للغاية في توقيته حيث سيتم رفع معنويات اللاعبين كثيراً مع بداية الدور الثاني”.

وأضاف المدرب: “أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى وتعرضنا لضغوط كبيرة من لاعبي دبا، ويمكن القول بأن أرضية الملعب لم تمنحنا فرصة إظهار الأداء الإيجابي”.

ونوه المدرب الروماني للوصل إلى أن ضغط المباريات يستدعي مضاعفة الجهود من كافة اللاعبين وقال: “تحدثت مع اللاعبين حول أهمية الفوز في كل المباريات وعدم النظر إلى وضعنا في جدول الترتيب”.

ومن جانبه قال السوري محمد قويض مدرب فريق دبا الفجيرة: “تقنية حكم الفيديو المساعد ظلمتنا أمام الوصل ولم تنصفنا في أربع مباريات بدوري الخليج العربي، والحكم لم يستجب لطلبنا بمراجعة الفيديو في الهدف الثاني للوصل، رغم الشكوك في تسلل البرازيلي فابيو ليما”، مضيفاً: “لن نستسلم لتراجع النتائج بالدوري ويجب مضاعفة الجهود لتخطي المرحلة الحالية”.

وختم قائلاً: “عودة اللاعب دييغو تمنحنا الأفضلية القوية ونعمل على ترتيب أوراقنا لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الدوري”.

ورفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد دبا عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.