أيمن منصور يعلق على أداء أمير مرتضى في الزمالك

كتب - عادل أبو الفضل: علق أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق على أداء أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض خلال الفترة الاخيرة. وقال أيمن في تصريحات اذاعية "أمير مرتضى يقدم عمل متميز للغاية، وانا علاقتي جيدة بادارة الزمالك وعلى رأسهم رئيس النادي، وبصمتهم "أمير مرتضى يقدم عمل متميز للغاية، وانا علاقتي جيدة بادارة الزمالك وعلى رأسهم رئيس النادي، وبصمتهمواضحة مع الفريق منذ بداية الموسم". واختتم "الدوري المصري يحتاج لوجوه تدريبيه جديدة الفترة المقبلة، هناك امر غير مفهوم، اكثر من مدرب يحصل على فرصة مرة واثنين وثلاثة ويفشل ثم يعود مرة اخرى".

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