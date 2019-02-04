طرائف الدوري المصري.. طبيب ميري في مباراة الداخلية وبيراميدز

الطبيب في مباراة الداخلية وبيراميدز

كتب - عادل أبو الفضل:

شهدت مباراة الداخلية وبيراميدز، التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز، أحد اللقطات الطريفة التي اشتهر بها الدوري المصري.

وبدأ الأمر بعدما ظهر أحد رجال الشرطة في ملعب المباراة، بعد إصابة أحد اللاعبين في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، وسط العديد

من الاعتراضات من لاعبي بيراميدز.

قبل أن يتبين أنه ملازم أول طبيب، ولكنه كان يرتدي الزي الميري بالإضافة لوجود السلاح وهو ما دفع لاعبي بيراميدز للتعجب وسط تأكيداته بأنه طبيب.