مدرب الداخلية: الفريق يمر بأزمة بسبب القرارات التحكيمية

علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أن فريقه يمر بأزمة بسبب القرارات التحكيمية، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات لفضائية on sport "لاعبو الداخلية قدموا كل ما عليهم خلال المباراة أمام فريق مليء بالنجوم، وهيأت لاعبي فريقي لعدم منح أي فرص للاعبي بيراميدز

من أجل الهجوم بشكل مؤثر، ونجحوا بذلك بشكل كبير".

وواصل "لعبنا شوطا كاملا بعشرة لاعبين وهو ما أثر على الفريق بشكل واضح، وكان قرار حكم المباراة بإشهار الكارت الأحمر مؤثرا على سير المباراة".

وأردف :"كما أن الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء واضحة

تمامًا، في الشوط الأول وكانت أوضح من تلك التي احتسبها لبيراميدز بنهاية المباراة".

وأشار: "أتحدث إلى اتحاد الكرة بالنظر لفريق الداخلية الذي يعاني من أزمة بسبب القرارات التحكيمية، فالمباراة السابقة في الدوري احتسبت ضدنا ركلة جزاء غير صحيحة، وفي مباراة الدور الأول أمام بيراميدز تعرضنا لظلم تحكيمي".

وواصل :"كامل احترامي للحكام المصريين فلم أتعرض معهم لما حدث اليوم، ولكن الدوري صعب والداخلية في موقف حرج ونتمنى أن نبتعد عن الهبوط".