شاهد.. بيراميدز يحقق فوزا قاتلا على الداخلية بهدفين

مباراة بيراميدز والداخلية كتب- صبري حافظ: حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على الداخلية بهدفين نظيفين بستاد الشرطة بالعباسية في القاء المقام حاليا ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز. احرز الهدفين عمر خربين من ضربة جزاء ، وكريستيان فلافيينتى في الدقيقتين الاولى والثالثة من الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني. فلافيينتى في الدقيقتين الاولى والثالثة من الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني. جاء اللقاء ضعيف المستوى خاصة من جانب الداخلية الذى اعتمد على المرتدات مبكرا بينما ضغط بيراميدز لهز الشباك من خلال عمر خربين وكينو ورجب بكار وعبد الله السعيد. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الى 42 نقطة وانفرد بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد الداخلية 21 نقطة في المركز الثالث عشر. شاهد الفيديو:

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