أيمن منصور: لم أحصل على فرصتي في الزمالك أو منتخب مصر

كتب - عادل أبو الفضل:

أبدى أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، عن تعحبه الشديد من ابتعاده التام عن الصورة عن العمل بنادي الزمالك أو منتخب مصر.

وقال منصور في تصريحاته إذاعية :"الجميع حصل على فرصته بنادي الزمالك، أكثر من جيل حصل على فرصته، ولكن متى سيحين وقتي كي أحصل على

تلك الفرصة".

وتابع : "الزمالك طلب مني في وقت سابق أن أتواجد في منصب مدير الكرة، ولكني رفضت حينها، فقد شعرت أني وجودي سيكون بلا تأثير وأني سأكون بلا أي صلاحيات".