أبدى أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، عن تعحبه الشديد من ابتعاده التام عن الصورة عن العمل بنادي الزمالك أو منتخب مصر.
وقال منصور في تصريحاته إذاعية :"الجميع حصل على فرصته بنادي الزمالك، أكثر من جيل حصل على فرصته، ولكن متى سيحين وقتي كي أحصل على
وتابع : "الزمالك طلب مني في وقت سابق أن أتواجد في منصب مدير الكرة، ولكني رفضت حينها، فقد شعرت أني وجودي سيكون بلا تأثير وأني سأكون بلا أي صلاحيات".
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن منصور: لم أحصل على فرصتي في الزمالك أو منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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