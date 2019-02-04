كريم حافظ يكشف سبب انضمامه إلى قاسم باشا التركي

كريم حافظ

كتب - عادل أبو الفضل:

كشف الدولي المصري كريم حافظ، المنتقل حديثًا إلى صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عن سبب اختياره اللعب ضمن صفوف النادي التركي.

وقال حافظ في تصريحات إذاعية " كنت أملك أكثر

من عرض، من فرنسا وألمانيا وأبلغت محمود تريزيجيه انني سأرحل إلى الدوري التركي".

وواصل :" ثم بعد ذلك تحدث معي تريزيجية وأبلغني أن المدير الفني لقاسم

باشا سيضمني على الفور".

وتابع :"وبالفعل الأمور انتهت بسرعة، واخترت قاسم باشا لوجود تريزيجيه بها، فهو سيساعدني في التأقلم معهم".

وعن انضمامه للمنتخب الوطني أشار :"الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يتابعني الفترة الماضية وطالبوني بالتركيز والجدية كي أتمكن من التواجد في معسكر مارس المقبل".