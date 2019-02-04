اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يحل فريق ليفربول، مساء اليوم، ضيفًا على نظيره فريق وست هام في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.
وستنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.
وأعلن المدرب "يورجن كلوب" التشكيل الأساسي للريدز حيث يضم كل من:
أليسون، ميلنر، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، كيتا، لالانا، ماني، محمد صلاح، فيرمينيو.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من:
مينيوليه، ستوريدج، مورينو، شاكيري، أوريجي، جونز، كماتشو.
ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة بـ61 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
وإليكم البث المباشر للمباراة:
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